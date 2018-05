Według głównego założenia Partii Piratów prawa cywilne obywateli kraju mają status konstytucyjny,

co jest warunkiem bycia częścią demokratycznej społeczności. W przypadku obcokrajowców sprawa

się komplikuje. Obcokrajowcy powinni mieć swobodny dostęp do informacji dotyczących praw

cywilnych, w języku dla nich zrozumiałym. Ma to na celu ochronę przed odosobnieniem i

zapewnienie bycia prawomocnymi członkami społeczeństwa. Obcokrajowcy powinni mieć dostęp do

informacji dotyczących gminy, do której przynależą, informacji o zajęciach pozaszkolnych dla dzieci,

jak również informacji dotyczących spraw socjalnych oraz miejsc, do których można zgłosić się o

pomoc w razie zaistniałych problemów.

Piraci chcą, by obcokrajowcy mieli możliwość efektywnej nauki języka islandzkiego oraz zapoznania

się z funkcjonowaniem islandzkiej społeczności bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów.

Konieczne jest zapoznanie obcokrajowców z możliwościami uzyskania dotacji na konkretny cel.

Piraci chcą zapewnić wszystkim dostęp do serwisu tłumaczeń, tak w sprawach samorządowych, jak

również szkolnych i przedszkolnych.

Piraci chcą, by informacje dotyczące miasta były dostępne w tak wielu językach jak to jest tylko

możliwe, także na stronie internetowej miasta Hafnarfjörður.

Wspieranie dzieci w posługiwaniu się językiem, bądź językami ojczystymi jest niezbędne dla

pomyślnego rozwoju dzieci w szkolnictwie i podczas zabawy. Tworząc zajęcia i materiały szkolne

należy wziąć pod uwagę wielojęzyczność dzieci. Zjawisko przerywania nauki, bądź niepodejmowania

przez nastoletnich dzieci nauki na poziomie ponadgimnazjalnym jest poważnym problemem i ma to

związek z trudnościami językowymi. Piraci chcą zmniejszyć ten problem dzięki skupieniu uwagi na

prawidłowym podejściu do sprawy na poziomie szkolnym i przedszkolnym.

Piraci chcą by samorząd miejski zabezpieczał tych, którzy pracują dla miasta na umowę zlecenie,

przed zaniżonymi stawkami oraz by szanował ich prawa poprzez wypłacenie zarobku według

wyciągu z umowy zbiorowej (isl. Kjarasamningur).

Kári Valur Sigurðsson jest na 2. miejscu na liście Piratów w Hafnarfjörður.