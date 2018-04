Við lifum á tímum þar sem miklir fólksflutningar eiga sér stað um allan heim. Við þurfum öll að vera meðvituð um að fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi er gríðarlega mikill og þörf nýbúa á allskonar þjónustu hefur stóraukist. Samkvæmt Þjóðskrá voru alls 3269 innflytjendur skráðir í Hafnarfirði árið 2017 sem þýðir að innflytjendur eru fleiri en 11% íbúa hér í bæ. Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að fjöldi innflytjenda fer stöðugt vaxandi. Sumir þeirra hafa skammtímabúsetu í landinu en aðrir hafa skráð lögheimili sitt hér. Í þessum hópi tilheyra líka þeir einstaklingar sem eru af erlendum uppruna og hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt sem og börn innflytjenda sem fæðst hafa hér á landi.

Við sem erum innflytjendur höfum eins og Íslendingar mismunandi bakgrunn, mismunandi menntun og af ýmsum ástæðum komum við til Íslands. Mörg okkar tryggja framtíð sína með Íslandi. Samt geta örlög okkar verið mismunandi. Stundum koma upp veikindi, erfiðleikar í hjónabandi, starfsuppsögn eða rýmiekla í leikskólum. Þá reynum við leita okkur aðstoðar en skortur á tungumálakunnáttu gerir okkur oft mjög erfitt fyrir. Við vinnum mikið til að uppfylla grunnlífskjör og skilyrði, sérstaklega þegar börn eru til staðar. Nýtt tungumál, nýtt umhverfi og nýtt kerfi snýst allt um mikilvægi góðrar upplýsingamiðlunar fyrir okkur svo að við getum virkað og blómstrað í þessu nýja landi okkar. Í landi þar sem er sívaxandi eftirspurn í íslensku atvinnulífi eftir sérhæfðum sérfræðingum og öðru starfsfólki á ýmsum sviðum. Íslenska þjóðin og samfélagið í heild sinni getur nýtt sér reynslu okkar, þekkingu og menntun til að bæta samfélagið okkar enn frekar. Nú eru tækifæri til þess. Við skiljum vel að það sé erfitt fyrir íslensku þjóðina að venjast öllum þessum fjölbreyttu tungumálum og nýjum andlitum í kringum ykkur. En þetta er raunveruleikinn á Íslandi í dag. Eins og með allt annað þá eru bæði góðar og slæmar hliðar á hlutunum svo það er um að gera að reyna að finna jafnvægið og vera með opinn huga varðandi öll þau nýju tækifæri sem koma með fjölbreytileikanum. Við erum öll virkir samfélagsþegnar, sama hver uppruni okkar er.

Tökum höndum saman og byggjum framtíð samfélagsins okkar saman – því við erum sterkari saman. Við erum öll Hafnfirðingar.

Anna Karen Svövudóttir,

Frambjóðandi á lista Framsóknar og óháðra í Hafnarfirði

My, nowi mieszkańcy Hafnarfjörður

Żyjemy w czasach wielkich migracji na całym świecie. Wszyscy musimy mieć świadomość, że liczba obcokrajowców na Islandii jest ogromnie wysoka i zapotrzebowanie osób nowoprzybyłych na wszelkie rodzaje usług uległo zwiększeniu. Według narodowego rejestru Þjóðskrá w roku 2017 zarejestrowano w Hafnarfjordur 3269 imigrantów, co oznacza, że stanowią oni ponad 11% mieszkańców. Ważne jest również, aby mieć świadomość, że liczba ta stale rośnie. Niektórzy z nich przyjeżdżają na krótko, niektórzy posiadają stały adres zameldowania. W tej grupie imigrantów znajdują się też osoby mające obywatelstwo islandzkie, a także dzieci imigrantów urodzonych na Islandii.

My imigranci, tak jak Islandczycy, mamy różne pochodzenie, różne wykształcenie i z różnych powodów przyjeżdżamy na Islandię. Wielu z nas łączy swoją przyszłość z Islandią. Jednak nasze losy mogą się różnie układać. Czasem pojawi się choroba, trudności w małżeństwie, utrata pracy lub brak miejsc w przedszkolach. Staramy się wtedy szukać pomocy, ale brak znajomości języka często to bardzo utrudnia. Dużo pracujemy by zapewnić sobie podstawowe warunki życia, zwłaszcza gdy są dzieci. Nowy język, nowe otoczenie, nowy system to wszystko sprowadza się do tego, że ważny jest dla nas obcokrajowców dobry przepływ informacji, abyśmy mogli funkcjonować i rozkwitać w tym nowym, naszym kraju. W kraju, w którym stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów oraz innych pracowników. Możecie skorzystać z naszego doświadczenia, wiedzy i wykształcenia. Teraz pojawiła się ta szansa. Rozumiemy, że mieszkańcom Islandii trudno jest przyzwyczaić się do tych wszystkich różnorodnych języków i nowych twarzy wokół siebie, ale taka jest dzisiaj Islandia. Wszystko ma swoje dobre i złe strony, chodzi o to, aby znaleźć równowagę i być otwartym na nowe możliwości, jakie niesie za sobą ta różnorodność. Wszyscy jesteśmy aktywnymi członkami społeczeństwa, bez względu na pochodzenie.

Połączmy siły i zbudujmy wspólnie przyszłość naszego społeczeństwa – razem możemy więcej. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Hafnarfjörður.

Anna Karen Svövudóttir,

Kandydat na liście (Partii Postępu) Framsókn og óháðrir w Hafnarfjörður